للشهر الثالث توالياً.. العراق ثانياً بقائمة الدول الأكثر شراء للمنازل في تركيا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، اليوم السبت، أن العراقيين جاءوا بالمرتبة الثانية كأكثر الشعوب شراء للعقارات في تركيا خلال شهر اذار الماضي.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "مبيعات المنازل في تركيا للاجانب ارتفعت بنسبة 31٪ في اذار 2022 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وأصبحت 5 الاف و567 منزلًا"، مبينة أن "اسطنبول حصلت على أعلى حصة بواقع 2 و245 منزلاً، وجاءت انطاليا في المرتبة الثانية بمبيعات الف و 434 منزلًا، ثم انقرة بواقع 347 منزلا ".

واضافت أن "تركيا باعت خلال ثلاثة اشهر من العام الحالي 2022، وهما كانون الثاني و شباط واذار، 14 الف و344 منزلاً للأجانب، وبنسبة ارتفاع بلغت 45.1% عن نفس الفترة من العام السابق".

وأشارت إلى أن "الايرانيين تصدروا باقي الدول الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شباط وبعدد 784 منزلاً"، وجاء العراق بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 741 منزلاً، وروسيا جاءت ثالثاً وبعدد بـ 547 منزلاً، والمانيا رابعاً بعدد 244 منزلا، وكازخستان خامسا وبعدد 241 منزلا".

ويتصدر العراقيون في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أنه تراجع للمركز الثاني بعد ايران مع بداية العام 2021، في حين أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في 13 تشرين الثاني 2020، أن أكثر من 114 ألف شخص عراقي يتواجدون على أراضي بلاده.