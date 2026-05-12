لتمويل رواتب نيسان.. بغداد تودع 298 مليار دينار في حساب مالية إقليم كوردستان

شفق نيوز - بغداد / أربيل

أودعت وزارة المالية العراقية، اليوم الثلاثاء، ملبغاً مالياً مقداره 298 مليار دينار في حساب وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان لغرض تمويل مرتبات الموظفين والعاملين في القطاع العام للإقليم عن شهر نيسان/أبريل الماضي.

ووفقا للمعلومات الواردة لوكالة شفق نيوز، فإن هذا المبلغ تم إيداعه في حساب وزارة مالية الإقليم بفرع البنك المركزي العراقي بمدينة أربيل لاستكمال تمويل رواتب نيسان الماضي.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان وزارة المالية والاقتصاد أول أمس الأحد، إيداع أكثر من 50 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية لشهر نيسان/ أبريل الماضي في الحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها أودعت مبلغاً قدره 50 ملياراً و292 مليوناً و213 ألف دينار عراقي في حساب المالية الاتحادية لدى فرع البنك المركزي العراقي في أربيل، وذلك كجزء من الإجراءات المالية المتبعة لتسوية الإيرادات غير النفطية بين الإقليم الحكومة الاتحادية لتمويل رواتب موظفي كوردستان الشهرية.