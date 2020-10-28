فيديو+صور.. عمليات بغداد تعيد افتتاح طريق حيوي وسط العاصمة أغلق منذ عام

شفق نيوز/ أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، يوم الأربعاء، عن المباشرة بفتح الطريق من ساحة النصر باتجاه نفق ساحة التحرير وصولا إلى ساحة الخلاني وسط العاصمة، والمغلقة منذ أكثر من عام.

وعدّ المحمداوي في حديث خاص لوكالة شفق نيوز، تلك الخطوة "مهمة جدا"، مشيرا إلى أن "ذلك جاء بالتنسيق مع المتظاهرين السلميين".

وباشرت قوات حفظ القانون، اليوم الأربعاء، باتخاذ إجراءات خاصة لإعادة فتح ساحة التحرير، المغلقة منذ أحداث تظاهرات تشرين الأول من العام الماضي.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، قوات حفظ القانون انتشرت بمحيط ساحة التحرير لإعادة فتح نفق السعدون باتجاه السنك أمام حركة السيارات.

وأضاف أن كوادر البلدية ستقوم بتنظيف النفق وتهيئته أمام حركة السيارات، تمهيداً لفتح الطريق أمام ساحة التحرير وإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد انسحاب المتظاهرين السلميين من الساحة.











