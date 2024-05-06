غداً.. مجلس الوزراء العراقي يقر جداول موازنة 2024

شفق نيوز/ كشف المستشار المالي رئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، يوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة تتعلق بقوائم وجداول الموزانة للعام 2024، التي ما تزال قيد المناقشة في مجلس الوزراء العراقي.

ورجح صالح، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن يقوم مجلس الوزراء في جلسة يوم غد الثلاثاء، بمناقشة جداول قانون الموازنة وإقرارها، ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب في أقرب وقت".

وأوضح مستشار السوداني، أن "نسبة العجز في جداول الموازنة غير معروفة، وسيتم تحديدها وفق الجداول التي سيقرها مجلس الوزراء، قبل إرسالها إلى مجلس النواب".

وبحسب ما ورد في قانون رقم 13 لسنة 2023، ينبغي أن تقدم قوائم وجداول قانون الموازنة العامة الثلاثية، إلى مجلس النواب.

وكان من المقرر أن يصوت مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء الماضي، على جداول الموازنة لعام 2024، ويرسلها الى البرلمان بحسب ما أعلنه رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، لكن المجلس لم يدرج ذلك على جدول أعماله.

ولم يتضمن بيان مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال جلسة الأسبوع الماضي، أي تفاصيل حول جداول موازنة 2024.

وكان رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي اتفق الثلاثاء الماضي، مع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على ضرورة استكمال جداول قانون الموازنة لعام 2024، والاسراع في إرسالها إلى مجلس النواب لغرض مناقشتها والتصويت عليها.