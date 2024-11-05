طقس اقليم كوردستان .. ارتفاع في درجات الحرارة بعد الأمطار الغزيرة

شفق نيوز/ توقعت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الثلاثاء، ارتفاع درجات الحرارة في إقليم كوردستان خلال الساعات الـ48 المقبلة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "درجات الحرارة من المتوقع ان ترتفع من 1 الى 2 درجات مئوية خلال تلك الساعات في محافظات اقليم كوردستان".

واضاف ان " درجات الحرارة المتوقعة في محافظات الاقليم ستكون كالآتي:

أربيل 22

السليمانية 19

دهوك 22

حلبجة 21

كركوك 23

زاخو 22

حاج عمران 13

سوران 20

كرميان 25