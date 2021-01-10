سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

طائرة الشرطة تتصدر رغم خسارتها امام البيشمركة في السليمانية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-10T17:24:59+0000
طائرة الشرطة تتصدر رغم خسارتها امام البيشمركة في السليمانية

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الشرطة من التصدر، اليوم الاحد، رغم فوزه على البيشمركة في ختام التجمع الأول للمجموعة A ضمن منافسات دوري الطائرة الممتاز التي جرت احداثها في نادي الاخير بالسليمانية.

وتصدر الشرطة بـ 16 نقطة رغم خسارته، حيث حقق فريق نادي البيشمركة فوزاً صعباً ومثيراً على الشرطة بثلاثة أشواط مقابل شوطين بواقع (23-25) (25-22) (25-23) (24-26) (15-12) .

وحقق نادي الحبانية فوزاً ثميناً على الصناعة وبثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد بواقع (25-22) (25-23) (31-33) (26-24) .

فيما تمكن نادي دوكان من الفوز على نادي القاسم بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (25-22) (25-22) (25-23) .

related