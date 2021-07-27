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صدامات "ليليلة" بين محتجين غاضبين وقوات امن جنوبي العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-27T06:01:23+0000
صدامات "ليليلة" بين محتجين غاضبين وقوات امن جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في الديوانية جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، بأن قوات امنية فرقت تظاهرة احتجاجية ليلية غاضبة عند مبنى الاستخبارات في المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات خرجوا، ليلة أمس، بتظاهرة غاضبة امام مبنى مديرية الاستخبارات في الديوانية احتجاجاً على اعتقال أحد الناشطين".  

وأضاف أن "تلك التظاهرة ولدت صدامات بين المحتجين وقوات حفظ النظام (مكافحة الشغب) عند بوابة المديرية"، مبيناً أن "تلك القوات استخدمت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين".

واعتقلت قوة أمنية امس الاثنين، الناشط "حسام العابدي" في قضاء الشامية بمحافظة الديوانية بعد قيامه بتوزيع منشورات تدعو للتظاهر ومطالبة وزير الداخلية عثمان الغانمي بمحاسبة قتلة المتظاهرين.

 

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