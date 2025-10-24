حلبجة تُطلق مهرجانها السنوي للرمان في كركوك وتعرض "أكبر ثمارها" (صور)

شفق نيوز- كركوك

احتضنت محافظة كركوك فعاليات مهرجان الرمان السنوي لمحافظة حلبجة الكوردستانية، يوم الجمعة، بمبادرة من المزارع الكوردي الشهير "مام آزاد" الذي أصبح اسمه مرتبطاً بالابتكارات الزراعية وحماية التراث المحلي في مجال إنتاج الفواكه.

ويهدف المهرجان الذي انطلقت فعالياته في حدائق "سمايلاند" بمحافظة كركوك، إلى تعزيز الثقافة الزراعية، وتسليط الضوء على جودة الرمان المحلي، وتشجيع المزارعين على تبني أساليب حديثة ومستدامة في الزراعة والتخزين، دون الإخلال بالطرق التقليدية التي اعتمدها الأجداد.

وشهد المهرجان حضوراً جماهيرياً واسعاً، حيث توافد المئات من المواطنين والمزارعين والمهتمين بالزراعة للمشاركة في فعاليات المهرجان، التي تضمنت عروضاً للثمار، وورش عمل تعليمية، ومسابقات لأفضل وأكبر ثمار الرمان.

ومن أبرز ما جذب الانتباه هذا العام، عرض ثمار رمان استثنائية، حيث بلغ وزن إحداها كيلو ونصف الكيلو غرام، وهو حجم نادر الوجود يعكس جودة الإنتاج المحلي ويشكل نموذجاً للتفاني في العناية بالمحاصيل.

وتشتهر محافظة حلبجة في إقليم كوردستان بإنتاج أجود أنواع الرمان على مستوى الإقليم والعراق ككل، كما أنها بدأت في السنوات الأخيرة بتصدير هذه الفاكهة إلى عدد من دول المنطقة وأوروبا.

وأثار حجم الثمرة إعجاب الحاضرين ووسائل الإعلام المشاركة. واعتبر الخبراء الزراعيون أن مثل هذه الثمار تعكس قدرة المزارعين المحليين على إنتاج محاصيل عالية الجودة، بفضل الاهتمام بالتقنيات التقليدية والحديثة معاً.

وأكد "مام آزاد" خلال افتتاح المهرجان، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن الهدف من تنظيم هذا الحدث ليس مجرد عرض المنتجات، "بل خلق تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة، تُعرف الزوار على تقنيات الزراعة التقليدية والحديثة على حد سواء".

وأضاف: "المهرجان يقدم أيضاً فرصة للتعرف على الثلاجة الطبيعية الخاصة بتبريد الفواكه، وهي تقنية مبتكرة مستوحاة من الطبيعة والبيئة الزراعية المحلية".

وأوضح "تعتمد هذه الثلاجة على استخدام جزءاً من شجرة، يُوضع في أطرافها أجزاء من الأشجار الحية (الحلقة)، وتربط بشبكة بلاستيكية توزع الماء على الجوانب ما يحافظ على الهواء البارد داخل الثلاجة الخشبية الشجرية، ويتيح تخزين الفواكه لفترات أطول دون استخدام الكهرباء، مع الحفاظ على نكهة وجودة المنتجات".

وعبر الزوار عن إعجابهم بما شاهدوه، خاصة التجربة التعليمية حول الثلاجة الخشبية الشجرية، التي تمثل ابتكاراً محلياً فريداً يجمع بين الطبيعة والحرفية في آن واحد، مع الحفاظ على برودة الفواكه بشكل طبيعي، وتقليل الفاقد بعد الحصاد.

وشملت فعاليات المهرجان ورشاً تعليمية تفاعلية، قدمها خبراء زراعيون، لتعليم الزوار كيفية زراعة الرمان والعناية به خلال مراحل النمو المختلفة، وكيفية اختيار الثمار الكبيرة والناضجة.

كما تم استعراض طرق الحصاد السليم والتعامل مع الفواكه بعد جمعها، بما يضمن وصولها للمستهلكين بأعلى جودة ممكنة، مستفيدين من مزايا الثلاجة الطبيعية المبتكرة.

يُذكر أن "مام آزاد" سبق وأن أُشير إليه في تقرير سابق نشرته وكالة شفق نيوز، حيث تناول التقرير جهوده المستمرة في تطوير أساليب الزراعة التقليدية، وابتكاره طرقاً مستدامة لتخزين المنتجات الزراعية، مع التأكيد على دمج التراث مع الابتكار.

ويأتي مهرجان الرمان هذا العام استمراراً لتلك المبادرات، التي تهدف إلى رفع وعي المجتمع بأهمية الزراعة المستدامة، وتشجيع الشباب على الاهتمام بالمجال الزراعي.

واختتم "مام آزاد" حديثه مؤكداً أن "المهرجان ليس مجرد عرض للمنتجات الزراعية، بل تجربة تثقيفية وتراثية تجمع بين الابتكار والاستدامة، ويتيح للزوار التعرف على أساليب تخزين الفواكه بطرق طبيعية، والحفاظ على الجودة والنكهة، مع تعزيز الفهم بأهمية الزراعة المستدامة للمجتمع والاقتصاد المحلي".

وقال طه جاسم، أحد المشاركين في مهرجان الرمان، لوكالة شفق نيوز إن "المهرجان يعد فرصة مميزة للتبضع من رمان حلبجة، وكذلك لمشاهدة الثلاجة الطبيعية الخاصة بتبريد الفواكه، إضافة إلى أكبر رمانة تزن كيلو ونصف الكيلو غرام".

وأشار إلى أن "المهرجان لا يقتصر على عرض الفواكه فقط، بل يوفر تجربة تعليمية وتراثية للزوار، حيث يمكنهم التعرف على طرق الزراعة التقليدية، وأسلوب تخزين الفواكه بطريقة طبيعية تحافظ على جودتها ونكهتها"، مؤكداً أن الفعاليات أسهمت في جذب عدد كبير من الزوار والمزارعين المهتمين بالإنتاج المحلي.

ويُعد مهرجان الرمان لهذا العام منصة مهمة لتبادل الخبرات بين المزارعين المحليين والزوار، ويؤكد على استمرار المحافظة على التراث الزراعي في المنطقة، مع تشجيع الابتكار والتطوير في الإنتاج والتخزين، مما يجعله مثالاً يحتذى به في دمج التقليد مع الحداثة، ويعكس رؤية "مام آزاد" الطموحة في دعم الزراعة المستدامة والمحافظة على جودة الفواكه المحلية.