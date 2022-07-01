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تراجع صادرات "غازبروم" الروسية لأوروبا وارتفاعها إلى الصين

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-01T09:52:22+0000
تراجع صادرات "غازبروم" الروسية لأوروبا وارتفاعها إلى الصين

كشفت شركة الغاز الروسية "غازبروم" عن انخفاض صادرات الغاز إلى الدول غير الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، ومن بينها أوروبا، في النصف الأول من العام بنسبة 31% إلى 68.9 مليار متر مكعب.

وجاء ذلك بحسب تقرير نشرته الشركة الروسية في قناتها بتطبيق "تلغرام" اليوم الجمعة.

كذلك أظهرت البيانات أن صادرات شركة "غازبروم" في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري إلى الصين عبر خط الأنابيب "قوة سيبيريا" زادت بنسبة 63.4%.

وفيما يتعلق بإنتاج الغاز، قالت الشركة الروسية، إن إنتاجها من الوقود الأزرق انخفض بنسبة 8.6% إلى 238.4 مليار متر مكعب في النصف الأول من هذا العام.

وأشارت إلى أن استهلاك العالم من الغاز انخفض بمقدار 24 مليار متر مكعب في النصف الأول من العام 2009.

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