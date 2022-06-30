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بدءا من يوم غد.. المعلمون والمدرسون يدخلون العطلة الصيفية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-30T07:52:10+0000
بدءا من يوم غد.. المعلمون والمدرسون يدخلون العطلة الصيفية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الخميس، عن موعد بدء تمتع الهيئات التعليمية والتدريسية باستثناء اقليم كوردستان بالعطلة الصيفية اعتباراً من يوم غد الجمعة، الأول من شهر تموز لعام 2022 .

وذكر المكتب الاعلامي في بيان اصدرهُ اليوم، وورد الى وكالة شفق نيوز، ان المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي، أصدرت تعميماً الى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة عدا اقليم كوردستان ، ينص على بدأ العطلة الصيفية للهيئات التعليمية والتدريسية اعتباراً من اليوم الأول لشهر تموز لسنة 2022 ، فيما بين ان القرار جاء استناداً الى النظام الخاص بالمدارس الابتدائية والثانوية .

 

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