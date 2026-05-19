قتيل وعدد من الجرحى بانفجار عبوة ناسفة شرقي بدمشق (فيديو)

شفق نيوز- دمشق

سمع دوي انفجار، اليوم الثلاثاء، في محيط منطقة باب شرقي في العاصمة السورية دمشق، بالتزامن مع إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى منطقة الدويلعة وطريق مطار دمشق الدولي.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إنه تم فرض طوق أمني وإغلاق طريق المطار بهدف تأمين المنطقة، فيما لم تتوفر في حينه معلومات دقيقة عن حجم الخسائر.

وبحسب معلومات أولية، فإن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة قرب إدارة التسليح، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث وتفاصيله.

وفي السياق، ذكر مصدر عسكري أن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل سيارة استهدفت مركز إدارة الأسلحة في دمشق، ما أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى.