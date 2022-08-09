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الكويتيون يدخلون العراق بسيارتهم بلا دفع مبلغ الوديعة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-09T06:49:24+0000
الكويتيون يدخلون العراق بسيارتهم بلا دفع مبلغ الوديعة

شفق نيوز/ بات السفر إلى العراق للمواطنين والمقيمين في الكويت ممن لديهم تأشيرة، متاحاً بسياراتهم الخاصة من دون دفع مبلغ وديعة الـ 10 في المئة من قيمة مركبتهم كما كان في السابق.

ومن شأن القرار الجديد أن يسهّل على الراغبين بالدخول إلى الأراضي العراقية أو عبورها إلى دول أخرى مثل تركيا أو الأردن أو إيران، إذ نصت الآلية الجديدة على الاكتفاء باعتماد دفتر المرور الجمركي الدولي للمركبات والدرّاجات (KT)، من دون الوديعة التي كان معمولاً بها في السابق.

وأعلنت السفارة العراقية لدى الكويت عن اعتماد السلطات العراقية (الهيئة العامة للجمارك)، آلية جديدة لدخول وخروج المركبات والدرّاجات إلى جمهورية العراق، التي تحمل لوحات تسجيل كويتية أو أجنبية.

وأشارت في بيان إلى اعتماد دفتر الـ (KT)، وذلك عبر منفذ سفوان الحدودي وجميع المنافذ الحدودية في جمهورية العراق من دون الحاجة إلى إيداع مبلغ الوديعة المالية كتأمينات على المركبة.

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