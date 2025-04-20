القضاء يعلن استحصال قرابة 7 مليارات دينار بعد تطبيق قانون العفو

شفق نيوز/ اعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد، استحصال قرابة 7 مليارات دينار عراقي، اضافة الى واردات من عملات اخرى، وذلك بعد تطبيق قانون العفو العام.

وذكر بيان للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "عقد مجلس جلسته السابعة صباح يوم الاحد الموافق 20 /4 /2025 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان وتم خلالها تأبين رئيس محكمة استئناف البصرة السابق حكمت عادل حسن العصامي الذي وافاه الأجل، وتم ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة".

كما ناقش المجلس بحسب البيان، "آليات تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو رقم 27 لسنة 2016) والنتائج المتحصلة من تطبيقه حيث تبين أن مجموع المبالغ التي تم تسديدها لغاية تاريخ 20 /4 /2025 هي (5,888,363,608) خمسة مليارات وثمانمائة وثمانية وثمانون مليون وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وستمائة وثمانية دينار عراقي، و (619,470) ستمائة وتسعة عشر ألف وأربعمائة وسبعون دولار أمريكي، و (770,000,000) سبعمائة وسبعون مليون من العملات الأخرى".