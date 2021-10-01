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العراق يلزم المسافرين إبراز الشهادة الدولية للتلقيح

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-01T11:16:55+0000
العراق يلزم المسافرين إبراز الشهادة الدولية للتلقيح

شفق نيوز/ قررت سلطة الطيران المدني العراقي يوم الجمعة إلزام المسافرين من أراضي البلاد عبر الرحلات الجوية بإبراز الشهادة الدولية للتلقيح بالمضاد لفيروس كورونا اعتبارا من الأول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وذكر بيان صادر عن سلطة الطيران إنه "بناءً على قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء العراقي الأخيرة فإنها تود أن تبين للمسافرين، ولجميع شركات الطيران العاملة في البلاد بضرورة إلزام العراقيين المغادرين من المطارات العراقية كافة، بإبراز الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد - 19 ، بدءاً من 1 تشرين الثاني 2021 ،إضافة إلى متطلبات الدول المراد السفر إليها".

كما ويستثنى من ذلك من لديهم حالات خاصة تمنع تلقيحهم أو المصابون خلال الأشهر الثلاثة السابقة ( معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة ) وإلزامهم بجلب فحص PCR سالب يثبت عدم إصابتهم بمرض كوفيد -19 عند سفره، وفقا للبيان.

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