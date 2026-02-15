العراق في مقدمة لائحة الدول العربية الأعلى استهلاكاً للشاي

شفق نيوز - بغداد

حلّ العراق في المرتبة الثالثة عربياً ضمن قائمة أكثر الدول استهلاكاً للشاي سنوياً، حسب بيانات موقع World Population Review.

وتصدّرت مصر القائمة باستهلاك بلغ 93 ألف طن سنوياً، تلتها المغرب بـ81 ألف طن، ثم العراق بـ68 ألف طن.

وجاءت السعودية في المرتبة الرابعة بـ34 ألف طن، تلتها سوريا بـ25 ألف طن، واليمن بـ21 ألف طن.

وفي المراتب التالية حلّت ليبيا بـ19 ألف طن، ثم الجزائر بـ13 ألف طن، تلتها الإمارات والكويت بـ8 آلاف طن لكل منهما.

كما سجّلت عُمان 7 آلاف طن، و تونس 6 آلاف طن، فيما جاء كل من الأردن و قطر بـ4 آلاف طن، و لبنان بـ3 آلاف طن، وأخيراً البحرين بألفي طن سنوياً.

ويعكس التصنيف تفاوت معدلات استهلاك الشاي في الدول العربية تبعاً للعادات الاجتماعية والكثافة السكانية.