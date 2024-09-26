الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يمول أول مشروع استثماري له في العراق

شفق نيوز/ أعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( إيفاد - IFAD)، يوم الخميس، توقيعه مؤخرا اتفاقية مع العراق فتحت الباب أمام الصندوق لتمويل أول مشروع استثمار زراعي له في العراق بعد الحرب ضد تنظيم داعش، والذي سيسهم في زيادة دخول المجتمعات الريفية الفقيرة بأربع محافظات جنوبي البلاد.

وقال الصندوق في بيان اليوم، إن مساهمته في العراق قد اقتصرت حتى الآن على منحة إقليمية للبحوث الزراعية، مضيفا أن الصندوق سوف يستثمر في قرض لمشروع استثماري مدته سبع سنوات، ومنحة تبلغ قيمتها حوالي 16.23 مليون دولار أمريكي تستكملها منحة أخرى بقيمة مليوني دولار أمريكي من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة.

وأشار البيان إلى أن، الهدف الشامل من انخراط الصندوق في العراق يتمثل في دعم أولويات الحكومة والبرامج الزراعية الوطنية الرامية إلى زيادة إنتاجية ودخل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ في نفس الوقت.

ووفقا لبيان الصندوق فإن، المشروع سوف يستثمر في تطوير البنية التحتية للري وتحسين الأمن الغذائي والتغذية والحد من الفقر عن طريق زيادة الدخول الزراعية وغير الزراعية.

وتابع الصندوق في بيانه أن، المشروع سيساهم في الحد من الضعف وزيادة دخول المجتمعات الريفية الفقيرة في المحافظات الجنوبية الأربع في ميسان والمثنى وذي قار والديوانية؛ وتعزيز قدرة نظم إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية لأصحاب الحيازات الصغيرة على الصمود أمام تغير المناخ؛ وتعزيز إنتاجية وربحية صغار منتجي المحاصيل والثروة الحيوانية من خلال الحصول على الخدمات المالية والتكنولوجيات والوصول إلى الأسواق المجزية.