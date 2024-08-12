السوداني يدشّن "عبر الفيديو" مدخل بغداد وماء النهروان ومجسرات شرق القناة

شفق نيوز/ أفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بأن الأخير افتتح اليوم الاثنين، عبر دائرة تلفزيونية ( الفيديو كونفرنس)، ثلاثة مشاريع حيوية في العاصمة بغداد.

وقال المكتب في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن السوداني افتتح عبر دائرة تلفزيونية ثلاثة مشاريع مهمة في العاصمة بغداد أولها مدخل بغداد- ديالى- كركوك، بعد إعادة تأهيله وصيانته بمواصفات قياسية.

أما الثاني فهو مشروع ماء النهروان، جنوب شرق بغداد، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 4000 متر مكعب في الساعة.

كما افتتح السوداني، وفق البيان، المجسرات المشيدة على قناة الجيش شرق بغداد، التي تربط منطقة جميلة باتجاه شارع الجهاد (باب المعظم)، ضمن مشاريع الحزمة الأولى لفكّ الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.