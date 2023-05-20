اربيل تحتضن حفل TECNO لاطلاق سلسلة CAMON 20 في العراق

تستعد شركة تكنو العلامة التجارية الرائدة في مجال الهواتف الذكية للإعلان عن سلسلة الهواتف الجديدة TECNO CAMON 20 Series في حفل سوف يقام في مدينة أربيل على أرض قاعة فندق روتانا وبحضور نخبة من الإعلاميين والمؤثرين ومدونين تقنيين.

يمتاز هاتف تكنوالجديد بمواصفات هائلة تجعله ينافس وبقوة في سوق الهواتف الاقتصادية، وبالإضافة إلى تصميمه النحيف والجذاب كما يمتاز الهاتف بخاصية الشحن السريع بقوة 45 واط، وشاشة AMOLED فائقة الوضوح والإضاءة بقياس يصل إلى 6.67 " انج مع معدل تحديث 120 هرتز وتأتي مدمجة ببصمة اصبع تحت الشاشة ، وكاميرا ثلاثية سينمائية بدقة 108 ميجا بكسل. وتحتوي السلسلة على اربع اصدارات CAMON 20 كل نسخة تمتلك ما يمزها عن نظيرتها من باقي السلسلة .

قال المدير العام لـ TECNO : " يجمع TECNO CAMON 20 بين التقنيات المبتكرة والتصميم العصري الأنيق في سلسلة واحدة مذهلة وعالية الأداء . " تتيح تقنيات الصور والفيديو المتقدمة في TECNO CAMON 20 للمستخدمين تسجيل لحظات الحركة العاطفية بتفاصيل أكثر وضوحًا ، في حين يكمل تصميمها الجمالي المذهل والأداء القوي تجربة مستخدم استثنائية من جميع النواحي ".

العلامة التجارية التكنولوجية المبتكرة التي لها عمليات في أكثر من 70 سوقًا عالميًا ، تطلق سلسلة CAMON 20 الجديدة ، مما يوفر تجربة تصوير مذهلة للصور الشخصية والصور الليلية مع أول تصميم تفكيك لغوي CAMON PUZZLE في الصناعة لمستخدميه المستقبليين ، وهذا قد اعلنت الشركة مسبقاً عن فوز السلسلة بمرتبة الفائز الذهبي في فئة تصميم منتجات الاتصالات المقدمة من قبل MUSE Design Awards 2023.

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