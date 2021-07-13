احباط تفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية في بغداد.. صور

شفق نيوز/ أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم، اليوم الثلاثاء احباط تفجير يستهدف أبراج نقل الطاقة الكهربائية شمال شرقي العاصمة.

وقال سليم في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد وبالتنسيق مع الاستخبارات ومكافحة الإرهاب تمكنت من احباط محاولة عصابات داعش الإرهابية من خلال ضبط ثمانية عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في قاطع مسؤولية الفوج الثالث اللواء الرابع في الفرقة الأولى شرطة اتحادية العامل بإمرة فرقة المشاة الحادية عشر ضمن مناطق شمال شرقي بغداد، مبيناً أن الجهد الهندسي في اللواء المذكور تمكن من تفكيك العبوات بدون حادث .

وأعلنت خلية الاعلام الامني في وقت سابق اليوم، عن احباط عملية تفجير خط كهرباء رئيسي يربط العاصمة بغداد بمحافظة ديالى.