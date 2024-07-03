اتحاد الكرة العراقي: تلقينا رداً رسمياً من أوتريخت الهولندي برفضه تفريغ زيدان إقبال

شفق نيوز/ أعلن عضو المكتب الإعلامي لاتحاد الكرة العراقي رياض هادي، ، أن نادي أوتريخت الهولندي بعث ظهر اليوم الأربعاء، خطابا رسميا للاتحاد برفضه تفريغ اللاعب زيدان إقبال للمنتخب الأولمبي.

وقال هادي لوكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد تسلم اميلا رسمياً من نادي أوتريخت الهولندي يؤكد خلاله رفض رسمي لتفريغ لاعب المنتخب زيدان إقبال للمنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس".

واشار الى ان "يوم امس اتصل زيدان بالاتحاد يؤكد سماح النادي بتفريغه والتحاقه بالمنتخب، لكن الاتحاد لم يعتمد على كلامه وأرسل رسالة للتعرف على رأي النادي الرسمي الذي وصل ظهر اليوم بالرفض.

وبين هادي ان الاتحاد رغم محاولاته السابقة والراهنة الا انه اخفق بإقناع النادي الهولندي لضم إقبال لقائمة الأولمبي.