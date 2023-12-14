"كوتا الفيليين".. تعليق من الديمقراطي الكوردستاني بشأن الانتخابات المحلية في بغداد

شفق نيوز/ أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الخميس، عن دعم مرشح لمقعد "كوتا" الكورد الفيليين في مجلس محافظة بغداد، ليكون ممثل الحزب في الحكومة المحلية للعاصمة.

وقالت مسؤولة الفرع الخامس للحزب في بغداد أشواق الجاف، لوكالة شفق نيوز، إن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني يدعم قائمة التآخي لمقعد كوتا الكورد الفيليين لمجلس محافظة بغداد في انتخابات مجالس المحافظات المرشح (آزاد آكبر يار كرم بتسلسل 212)".

وبينت الجاف أن "هذا الدعم لقائمة التآخي بسبب أن الكورد الفيليين كان لهم الدور الكبير في تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني وكانوا من أوائل المؤسسين للحركة الكوردستانية، والفيليين لهم أهمية كبيرة لدى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وأيضاً كان لهم دور مهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع البغدادي".

وأضافت "دعم الحزب للمرشح يأتي من أجل أن يستطيع الوصول لمقعد الكوتا في مجلس محافظة بغداد ويستطيع أن يخدم كل البغداديين وشريحة الكورد الفيليين والمناطق ذات الكثافة الكوردية التي تعاني من الحرمان عن قصد قبل عام 2003 وما بعد ذلك، فهناك خدمات لا تلبي طموح المواطنين في تلك المناطق، وأيضاً يكون ممثلاً للكورد الفيليين لرفع الظلم والغبن عن هذه الشريحة المظلومة".

يشار إلى أن الكورد الفيليين لهم مقاعد "كوتا" في العاصمة بغداد ومحافظة واسط.

وكان مجلس الوزراء قد حدد يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري موعداً لإجراء الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات.