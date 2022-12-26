صعوبات مادية تحول دون عودة الجثامين.. السليمانية تحصي وفياتها من العمال الأجانب هذا العام

شفق نيوز / أعلن رئيس منظمة العمال الأجانب في محافظة السليمانية، اليوم الاثنين إن 12 عاملاً أجنبياً لقوا حتفهم حتى الآن هذا العام، فيما بيّن أن بعضهم تم دفنه في الإقليم بسبب ارتفاع تكاليف نقل الجثامين.

وقال محمد هزار، رئيس منظمة العمال الأجانب في السليمانية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "12 عاملاً أجنبياً لقوا حتفهم في محافظة السليمانية هذا العام، وأعيدت سبع جثث منهم إلى بلدانهم ودفن الباقون هنا ، بسبب ارتفاع تكلفة إرسال الجثث الى بلدانها".

وأضاف هزار أن "مواطنا نيباليا يدعى (آنو ئالي)، من مواليد 1986 توفي في مستشفى في السليمانية في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، وتم ابلاغ عائلته وقنصلية بلاده ثم اتخذوا اجراءات لاعادة الجثمان وستتم اعادته اليوم".