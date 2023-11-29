أسعار النفط تتجاهل زيادة المخزونات الامريكية وترتفع قبل اجتماع أوبك+

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، مساء الأربعاء، خلال تعاملات متقلبة في ظل تركيز المستثمرين على اجتماع أوبك+ المقبل لسياسة الإنتاج وتجاهلهم لارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 16:32 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 82.11 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بواقع 49 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 76.90 دولار للبرميل.

وزاد الخامان القياسيان أكثر من دولار في وقت سابق بالجلسة وتراجعا لفترة وجيزة قبل صدور تقرير المخزونات الأميركية الأسبوعي ليرتفعا مجددا.

وقال مات سميث المحلل لدى كبلر "ستظل الأسعار متقلبة حتى نحظى بوضوح أكبر من أوبك".

وارتفع الخامان القياسيان نحو اثنين بالمئة أمس الثلاثاء بفضل احتمال تمديد تحالف أوبك+، الذي يتألف من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، تخفيضات الإمدادات أو زيادتها.

وواصل تحالف أوبك+ اليوم الأربعاء المحادثات التي وصفتها مصادر بأنها صعبة. وذكرت مصادر أن من المتوقع أن ينعقد اجتماع لتقرير سياسات الإنتاج للعام المقبل غدا الخميس مثلما هو مخطط له.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، بحدوث زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مما يشير إلى ضعف الطلب. وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين أيضا ارتفعت أكثر من المتوقع.

وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل لدى يو.بي.إس إنه على الرغم من ذلك، فإن أثر هذه الزيادات في المخزون قابله السحب الضخم من منتجات مكررة أخرى.

وعطلت عاصفة شديدة في منطقة البحر الأسود ما يصل إلى مليوني برميل يوميا من صادرات النفط من قازاخستان وروسيا، وفقا لمسؤولين حكوميين وبيانات ملاحية، مما يزيد من احتمال وجود شح في الإمدادات على المدى القصير.

وقالت وزارة الطاقة في قازاخستان إن أكبر حقول النفط في البلاد خفضت إنتاج النفط اليومي 56 بالمئة اعتبارا من 27 نوفمبر.