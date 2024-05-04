النجف يحقق الفوز على الكهرباء في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق النجف على ضيفه فريق الكهرباء بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 26 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، في مباراة في ملعب الزوراء عند الساعة 10:15 ليلاً.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني سجل النجف هدفه الأول في الدقيقة 47 عن طريق محمد قاسم، وفي الدقيقة 63 جاء هدف التعديل للكهرباء عن طريق المحترف رفيق امينو، وفي الدقيقة 75 سجل النجف هدفه الثاني عن طريق اللاعب شبر علي.

أدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من سالم عامر حكم وسط، وامير داوود مساعد اول، واحمد صباح مساعد ثانٍ، وفيد كريم حكم رابع ، ومهند قاسم حكم "فار".