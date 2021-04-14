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وقوع تفجير والعثور على جثة موظف وتسجيل ثاني حالة انتحار بذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-04-14T06:15:48+0000
وقوع تفجير والعثور على جثة موظف وتسجيل ثاني حالة انتحار بذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بالعثور على جثة موظف بوزارة التربية، فيما تم تسجيل حالة انتحار جديدة في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، انه " عثر على جثة احد المواطنين البالغ من العمر 23 عاما في منطقة البو سعد في قضاء الشطرة شمالي المحافظة نتيجة غرقه بأحد انهر المنطقة"، لافتا إلى أن " المجنى عليه يعمل موظفا بوزارة التربية / مديرية تربية المحافظة".

وأضاف المصدر، أنه " تم تسجيل حالة انتحار جديدة في قضاء الرفاعي شمالي مدينة الناصرية، عندما القى الشاب (ف. ح) البالغ من العمر 19 عاما بنفسه من جسر الرفاعي الكبير "، مبينا أن" أسباب انتحار الشاب تعود لمعاناته من أمراض نفسية، حيث تم نقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ".

ونبقى في الرفاعي أيضا، حيث استهدفت عبوة ناسفة منزل مواطن من سكنة القضاء. 

ولفت المصدر، إلى أن" العبوة استهدفت منزل المواطن بمنطقة التفيج وسط القضاء مما تسببت باضرار مادية في واجهة المنزل، فيما لم يسفر الانفجار عن اصابات بشرية".

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