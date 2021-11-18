مقتل مدني وإصابة آخر بهجومين مسلحين في محافظتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن مدنياً قتل فيما أًصيب آخر بجروح نتيجة هجومين مسلحين في محافظتي ديالى والديوانية.

وقال مصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين اطلقوا نار اسلحتهم في ساعة متقدمة من ليلة امس، تجاه مدني قرب منزله في اطراف قرية زهيرات شرق ناحية ابي صيدا، (٣٠كم شمال شرق بعقوبة)، ما أسفر عن مقتله في الحال، مشيراً إلى فتح تحقيق بالحادث ونقل الجثة الى دائرة الطب العدلي.

وفي الديوانية، أطلق مسلحون يستقلون دراجة نارية النار من اسلحتهم في ساعة متقدمة من الليل تجاه مدني في منطقة حي النهضة، ما أسفر عن إصابتهِ في احدى قدميه، وتم نقله الى مستشفى الديوانية، مشيراً إلى فتح تحقيق بالحادث.