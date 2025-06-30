مطار كركوك: إصابة شخص بسقوط 3 مقذوفات مجهولة

شفق نيوز – كركوك

أعلنت إدارة مطار كركوك الدولي، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، سقوط 3 مقذوفات مجهولة المصدر داخل حرم المطار، ما أسفر عن إصابة شخص واحد بجروح طفيفة، دون أن تتأثر منشآت المطار أو حركة الطيران.

وقالت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الهجوم وقع عند الساعة 11:30 مساءً، حيث سقط مقذوفان في الجانب العسكري من المطار، بينما سقط مقذوف ثالث في الجانب المدني، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود في الحشائش القريبة من البوابة المجاورة للجانب العسكري".

وأكدت إدارة المطار أن "الحريق تمت السيطرة عليه بشكل سريع من قبل أبطال قسم الإطفاء التابع لمطار كركوك الدولي"، مشيرة إلى أن "المدرج لم يتعرض لأي ضرر، كما لم تُسجل أضرار في مرافق المطار أو مبانيه".

وأضاف البيان أن "الاستجابة كانت سريعة من قبل قيادة عمليات كركوك والقطعات العسكرية المنتشرة في محيط المطار، حيث تم اتخاذ إجراءات تأمين إضافية، ولا يوجد أي تهديد مباشر في الوقت الحالي".

وشددت الإدارة على أن الحادث "لن يؤثر على جدول الرحلات الجوية"، مؤكدة أن "العمل في المطار مستمر بشكل طبيعي".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن 3 مقذوفات استهدفت مناطق متفرقة من كركوك، بينها المطار وحي العروبة، وأن التحقيقات جارية لتحديد طبيعة الهجوم.