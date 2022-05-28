سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصرع ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين بحادث سير مروع في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-05-28T16:00:05+0000
مصرع ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين بحادث سير مروع في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى اليوم السبت بمصرع وإصابة 7 مدنيين بحادث سير على طريق مندلي - بلدروز شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن ثلاثة مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب أربعة آخرون بجروح جراء تصادم عجلتين على طريق مندلي - بلدروز شرق مدينة بعقوبة قرب منطقة الجسر التابعة لناحية مندلي.

واضاف أن "الضحايا تم نقلهم إلى الطب العدلي فيما نُقل المصابون الى مستشفى قريب بينما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة.

ويشهد طريق مندلي - بلدروز حوادث سير مستمرة بسبب فوضى السير والتنظيم وتضرره جراء غياب عمليات التأهيل والإعمار.

related

مصرع وإصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة بحادث سير جنوبي بغداد

Date: 2021-05-31 14:44:19
مصرع وإصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة بحادث سير جنوبي بغداد

مصرع مدني واختطاف طفل من يد والدته بحادثين في محافظتين

Date: 2020-10-11 11:46:50
مصرع مدني واختطاف طفل من يد والدته بحادثين في محافظتين

ديالى.. إصابة ثلاثة مدنيين بحادثين منفصلين (صور)

Date: 2021-11-28 12:12:53
ديالى.. إصابة ثلاثة مدنيين بحادثين منفصلين (صور)

عبوة ناسفة وحادث سير يوديان بحياة طفل وشاب في ديالى

Date: 2021-08-25 11:54:14
عبوة ناسفة وحادث سير يوديان بحياة طفل وشاب في ديالى

مصرع ضابط واغتيال مدني وحالة انتحار "غامضة" في محافظتين

Date: 2021-12-10 10:23:36
مصرع ضابط واغتيال مدني وحالة انتحار "غامضة" في محافظتين

مقتل واصابة 4 اشخاص بحادثين منفصلين في ديالى وصلاح الدين

Date: 2022-01-20 17:11:01
مقتل واصابة 4 اشخاص بحادثين منفصلين في ديالى وصلاح الدين

مصرع وإصابة 7 مدنيين بحادث سير في ديالى

Date: 2021-10-14 19:14:30
مصرع وإصابة 7 مدنيين بحادث سير في ديالى

في محافظتين.. مصرع مشرف تربوي وسقوط قذيفتي هاون

Date: 2021-09-16 18:24:53
في محافظتين.. مصرع مشرف تربوي وسقوط قذيفتي هاون