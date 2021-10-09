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مسؤول امني يكشف سبب إعتقال مراسل وكالة شفق نيوز خلال التصويت الخاص

Category: أمـن

Date: 2021-10-09T07:21:03+0000
مسؤول امني يكشف سبب إعتقال مراسل وكالة شفق نيوز خلال التصويت الخاص

شفق نيوز/ كشف مدير شرطة خانقين العميد ديار شوكت، يوم السبت، سبب اعتقال مراسل وكالة شفق نيوز وقناة البغدادية في محافظة السليمانية "عباس محمد الاركوازي"  في احد مراكز الاقتراع الخاص في مدينة خانقين.

وقال شوكت لوكالة شفق نيوز، ان "الاعلامي عباس الاركوازي موقوف بقرار القاضي لغاية الثاني عشر من الشهر الجاري بموجب شكوى من الادعاء العام قدمتها السلطات الامنية العليا في بغداد، بتهمة التشهير برجل السلطة، استنادا للمادة 226 من قانون العقوبات العراقي".

واضاف ان "قرار الاعتقال قضائي وصادر من اعلى سلطة في الدولة العراقية والاجهزة الامنية جهة تنفيذية".

الى ذلك اطلق ناشطون واعلاميون ومسؤولون محليون حملات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراح الاعلامي عباس الاركوازي، حفاظا على اسس ومبادئ حرية الرأي والتعبير ودور السلطة الرابعة الوطني والمهني.

يذكر ان الاركوازي انتقد خلال تغطيته التصويت الخاص في احد مراكز الاقتراع في خانقين، اليات التصويت وطالب بمنح الاعلام دورا واضحا وشفافا لتغطية عمليات الاقتراع امام المواطن دعما للعملية الانتخابية ونزاهتها.

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