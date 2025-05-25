محكمة النزاهة تستدعي مسؤولين في مديرية مكافحة المخدرات بالبصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، باستدعاء محكمة تحقيق النزاهة في البصرة مسؤولين اثنين في مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمحافظة التي تقع اقصى جنوبي العراق.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن المحكمة أصدرت مذكرة استقدام بحق مدير مكتب مدير عام مكافحة المخدرات الخاص، ونائبه وفق القرار 160 لسنة 1983 المعدل عن جريمة تقاضي الرشوة.

يذكر أن القرار 160 لسنة 1983 المعدل بالقرار 703 للعام ذاته نص على أن "كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب لنفسه أو لغيره عطية منفعة او ميزة او وعدا من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ألّا تقل عما طلب او أعطى او وعد به".