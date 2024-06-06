كشف سيناريو اختطاف "كاذب" في أربيل

شفق نيوز/ كشفت مديرية أسايش أربيل، يوم الخميس، سيناريو اختطاف لمواطن في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وأوضحت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تبلغت بحادثة اختطاف في حي الباداوة في أربيل، وبدأت القوات بتحرياتها واستطاعت وبمدة قياسية أن تكشف هوية المتهمين بأسماء (أ،أ،أ) و(ه،أ،أ) و(ب، م،أ) و(ب،ز،م) و(م،ص،ح)".

وأضافت أن "القوات وبأمر من قاضي تحقيق أسايش أربيل ألقت القبض على المتهمين وهم مجموعة مكونة من عائلة واحدة من أخوة وخوال وأولاد عمومة، وأولاد خوال".

وأشارت مديرية الأسايش، إلى أن هؤلاء قاموا بوضع سيناريو اختطاف لأحد أولاد العائلة باسم (م،أ،أ) والذي يعيش حالياً في أوروبا، لكي يتم استغلال هذه العملية (كيس سياسي) للحصول على حق اللجوء في البلد الذي لجأ إليه".