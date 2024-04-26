قائممقام جمجمال: مقتل 3 أشخاص باستهداف "كورمور" وحكومة كوردستان تطالب بغداد بتحقيق فوري

شفق نيوز/ أعلنت إدارة قضاء جمجمال اليوم الجمعة، إن ثلاثة أشخاص قتلا وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم بطائرة بدون طيار على حقل غاز كورمور في ناحية قادر كرم بقضاء جمجمال.

وقال رمك رمضان قائمقام قضاء جمجمال في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم بطائرة بدون طيار على حقل غاز كورمور في ناحية قادر كرم في قضاء جمجمال"، مؤكدا أن "القتلى من هوية اجنبية".

وأضاف أن "الهجوم كان بطائرة مسيرة مجهولة المصدر على حقل غاز كورمور في تمام الساعة 6:45 مساء اليوم وقد استهدفت الطائرة مكان تخزين النفط خارج الحقل ولم يحدد بعد حجم الأضرار المادية".

وبين رمضان أن "الحادث هو الثاني من نوعه هذا العام علما أن الشركة تنتج غاز المنازل وتنتج الطاقة الكهربائية".

من جانبه؛ دان نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني اليوم الجمعة، الهجوم الذي تعرض له حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال، وأسفر عن مصرع واصابة عدد من المواطنين.

وقال نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "أدين بشدة الهجوم بطائرة مسيرة على حقل كورمور الغازي، حزنت كثيراً بمصرع وإصابة عدد من منتسبي الحقل جراء الهجوم" .

وأضاف "ادعو الحكومة الاتحادية والجهات ذات العلاقة في الاقليم، الى البدء فورا بتحقيق دقيق واتخاذ الإجراءات الجدية لمنع تكرار مثل هذه الهجمات والتي يكون ضحاياها المواطنين المدنيين وابناء شعب كوردستان يكون فيها المتضررين الأوائل ".

وبين مصدر ان الهجوم تسبب بتعليق إنتاج الغاز وخفض إنتاج الكهرباء بمقدار 2500 ميجاوات، وتحاول فرق وزارة الكهرباء والموارد الطبيعية تطبيع الوضع واستئناف إمدادات الغاز إلى محطات توليد الكهرباء.

وفي 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تسبب هجوم على حقل غاز كورمور في توقف إنتاج الغاز لعدة ساعات وأثر على توليد الكهرباء.