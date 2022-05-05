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غفلة اب تنهي حياة طفلته في ديالى ولحظات بين موت وحياة فتاتين ببغداد

Category: أمـن

Date: 2022-05-05T17:35:52+0000
غفلة اب تنهي حياة طفلته في ديالى ولحظات بين موت وحياة فتاتين ببغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الخميس، بمصرع طفلة جراء حادث دهس غير متعمد في ديالى، في وقت تم إحباط محاولتي انتحار فتاتين ببغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الطفلة وتبلغ من العمر 3 سنوات توفيت بعد تعرضها لحادث دهس على طريق قرية (جديدة الاغوات) 4 كم شمال غرب قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة، مبينا ان الحادث وقع بعد نزول والدها من السيارة لغرض التبضع من أحد المحال على الطريق وبعد نزول الطفلة خلف والدها للحاق بها تعرضت للدهس من سيارة مسرعة وفارقت الحياة.

وعلى صعيد أخر أقدمت فتاة لها من العمر 14 عاماً على محاولة الانتحار عند رمي نفسها من أعلى جسر مدينة الطب ببغداد، قبل أن تتمكن السلطات الأمنية من انقاذها.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إنه بعد نقل الطفلة إلى مركز الشرطة أرجعت محاولة انتحارها إلى تعرضها للتعنيف وسوء المعاملة من قبل ذويها.

وفي حادث مماثل، أقدمت فتاة اخرى على محاولة رمي نفسها وسط العجلات على سريع محمد القاسم بدافع الانتحار، قبل أن يتم منعها.

وبحسب مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، فإن الفتاة تعاني من مشاكل "عقلية".

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