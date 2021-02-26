عشائر عراقية تقر ميثاقاً يهدر دماء الدواعش: من يقتل أحداً منهم فهو بطل

شفق نيوز/ اعلنت عشائر في محافظات صلاح الدين وكركوك يوم الجمعة عن إقرار ميثاق وعرف عشائري شامل يتضمن عدة بنود ومعايير تحاسب المنتمين إلى تنظيم داعش واعوانه ومنع عودة الأفكار المتطرفة من جديد الى المناطق المحررة من قبضته.

وقال الشيخ هايس الابرايم العبيد البرد احد ابرز شيوخ قبائل الجبور في صلاح الدين لوكالة شفق نيوز، إن رؤساء ووجهاء العشائر عقدوا اجتماعا مهما لاعداد قانون وميثاق عشائري لتجريم تنظيم داعش ومحاسبة المتعاونين والمتورطين مع التنظيم قانونيا وعشائرياً وأن الميثاق سيعمم لجميع المناطق المحررة.

وبين ان القانون العشائري يجرّم كل من ظهر علنا أمام الناس وجاهر بالانتماء للتنظيم وكل من بايعه سرا او علانية دون اكراه او اي ضغط وكل من ساهم في جرائمه سواء عن طريق إعطائهم معلومات استخبارية او وشي على احد او كان سبباً في اعتقال أحد أو مصادرة ممتلكات الناس يُعامل معاملة الداعشي المقاتل.

واكد البرد ان القانون العشائري يعاقب الداعشي بالإعدام بعد ان يثبت انتماؤه لهذا التنظيم ويفضل ان يكون الإعدام علنا وأمام الناس ومن أقربائه سواء كانوا اخوة او ابناء او ابناء عّم ليثبتوا رفضهم لهذا التنظيم.

واضاف ان القانون او الميثاق نص على اهدار دم الداعشي الهارب واينما وجد يقتل وفي اي ظرف او مكان او زمان ولا يحق لاحد التوسط له مهما كانت صفته أو درجته او عشيرته كما لايحق لاحد اي كان أن يطالب بدمه مستقبلا الى جانب معاملة قاتل الداعشي معاملة الأبطال ويعتبر انه أعاد للعشيرة هيبتها سواء أكان قريبا الداعشي ام لم يكن كذلك.

واكمل البرد وبحسب بنود القانون العشائري فإن أموال الدواعش تصادر وتعتبر املاكا عامة لا يمكن استخدامها الا باتفاق العشيرة بالاضافة الى ترحيل أُسر الدواعش بمسافة ٢٥٠ كيلومترا عن آخر نقطة من المنطقة التي كانت تسكنها ولا يحق لهم العودة إلا بعد مرور ٤٠ سنة للقضاء على ذاك الفكر المنحرف.

وتابع الزعيم القبلي المناهض للتنظيم بالقول "يتم ترحيل اهالي الدواعش من أب او اخ أو ابن إلى خارج المنطقة لمدة عشر سنوات عقوبة لهم لعدم قيامهم بواجبهم الأخلاقي تجاه المنطقة ويستثنى من ذلك الرافضون لأفكارهم الإرهابية من ذوي الدواعش ومنحهم حق البقاء داخل المنطقة التي شهدت أعمالا وممارسات إرهابية بعد الاتفاق مع اهالي الضحايا".

وزاد بالقول إن بنود العقوبات والإجراءات تطبق على كل من يدافع عن داعشي دون دليل حمية له او شيمة له او بسبب قرابة يعتبر داعش ويجب إثبات الانتماء الى التنظيم بدليل قطعي أو بإثبات تواجده المستمر معهم أو تمت رؤيته بأماكن تواجدهم أو ضمن استخباراتهم وبخلاف ذلك يعاقب كل من اتهم احدا بالانتماء الى داعش دون ادلة بالطرد من المنطقة لمدة سنتين ويتعهد بعدها بعدم ظلم احد مهما كان.

واختتم البرد تصريحه بالقول إن أحكام هذا القانون العشائري خاضع لمناقشات ومداولات عشائرية في المناطق المحررة في كركوك وصلاح الدين وسوف يعمم إلى جميع المناطق بعد الاتفاق على بنوده بشكل تام ونهائي وما زال خاضعا للتعديل .