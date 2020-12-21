طالبها بالخضوع لرغباته.. مشعوذ في بغداد يبتز امرأة بنشر صورها على فيسبوك

شفق نيوز/ القت قوة تابعة لوزارة الداخلية، يوم الاثنين، القبض على مشعوذ قام بابتزاز امرأة في بغداد بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر بيان للداخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ "تمكنت شعبة التنسيق العشائري التابعة لقسم الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية من ضبط أحد مدعي المعرفة بالأمور الروحانية من أصحاب مكاتب السحر والشعوذة متلبسا باستدراج وابتزاز إحدى المواطنات بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تخضع لرغباته وطلباته الدنيئة".

وأضاف البيان؛ أن العملية تمت "على خلفية ورود مناشدة للشرطة المجتمعية على خطها الساخن المجاني (٤٩٧) من إحدى المواطنات ادعت فيها تعرضها لابتزاز من قبل أحد العاملين في مجال الروحانيات"، مشيرا إلى "تشكيل فريق عمل من شعبة التنسيق العشائري لتتولى مهمة الوصول والاستدلال على موقع المبتز والتوجه اليه".

وتابع أنه "بعد مواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه بالجريمة، أقر بها وأبدى ندمه وقام بحذف محتوى الابتزاز"، لافتا إلى أنه تم أخذ تعهد خطي منه بعدم التعرض لها بأي شكل من أشكال التهديد وعدم ممارسته لأعمال الشعوذة وإلا سيعرض نفسه للمساءلة والعقوبات القانونية".

وتنص المادة (432) من قانون العقوبات العراقي، "كل من هدد آخر بالقول أو بالفعل او بالإشارة كتابة او شفاها او بواسطة شخص أخر في غير الحالات المبينة في المادتين (430 و 431) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة".