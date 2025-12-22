سوريا.. ضبط صواريخ مضادة للطائرات في البوكمال

شفق نيوز- دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الاثنين، عن ضبط مجموعة من الصواريخ المضادة للطائرات من مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام، إن "مديرية الأمن في البوكمال تلقت معلومات دقيقة تفيد بإخفاء صواريخ مضادة للطائرات داخل أحد المنازل، تمهيدا لتهريبها إلى خارج الأراضي السورية".

وأضافت الوزارة في بيانها أن "قوة أمنية نفّذت عملية مداهمة محكمة، أسفرت عن ضبط صواريخ من نوع (سام-7)".

وبينت أن "الصواريخ المضبوطة تمت مصادرتها، فيما بدأت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف جميع المتورطين في العملية، بهدف توقيفهم وتقديمهم للعدالة".

وأكدت وزارة الداخلية، التزامها بـ"التصدي الحازم لكافة أشكال التهريب والأنشطة غير القانونية"، مشددة على أنها ستواصل اتخاذ "جميع التدابير اللازمة لضمان أمن البلاد واستقرارها".