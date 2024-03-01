إصطدمت بالمحرك وأنزلت الركاب.. الطيور توقف إقلاع طائرة مصرية

شفق نيوز/ أعلنت شركة مصر للطيران الجمعة، إلغاء رحلتها من مطار كيجالي بروندا بسبب اصطدام بعض الطيور بمحرك الطائرة عند تحركها على المدرج.

وقالت الشركة في بيان تابعته وكالة شفق نيوز إنه "أثناء إقلاع رحلة لإحدى طائرات الشركة من طراز بوينغ من مطار كيجالي برواندا متجهة إلى مطار القاهرة وعلى متنها 116 راكبا، اصطدمت بعض الطيور بمحرك الطائرة عند تحركها على الممر، ما أدى إلى قيام الكابتن بإلغاء الإقلاع والعودة إلى الموقع مرة أخرى حفاظاً على سلامة الركاب والطائرة".

كما تابعت في بيان أنه "تم إنزال جميع الركاب من الطائرة وإيصالهم إلى الفنادق بمدينة كيجالي إلى حين الانتهاء من فحص الطائرة والتأكد من إزالة أي آثار ناتجة عن اصطدام الطيور بالمحرك".

يشار إلى أن رحلات الطيران لطالما تتعرض لمثل هذه الحوادث، والتي تصنّف على أنها حوادث طبيعية.

وبمثل هذه الحالات يتدخل الكابتن المسؤول لاتخاذ الإجراءات المناسبة حفاظاً على سلامة الركاب.