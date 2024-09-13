سقوط ضابطين ضحيتين واصابة عناصر من الجيش بهجوم لداعش في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الجمعة، بمقتل اثنين من ضابط الجيش العراقي وإصابة جنود بجروح إثر هجوم لتنظيم داعش استهدف دورية عسكرية شمال غربي محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مقاتلين من التنظيم المتشدد هاجموا آلية عسكرية تابعة للجيش العراقي في اطراف قضاء الدبس ( 65 كم شمال غربي كركوك)، مما أسفر عن مقتل ضابطين اثنين واصابة جنود اخرين"، مضيفا ان "القوة ردت على المهاجمين".

وأضاف المصدر أن" قوة من الجيش وصلت لموقع الحادث وطوقت المكان ونقلت جثتي الضحيتين والمصابين وبدأت عملية مسلح للمنطقة بحثا عن المهاجمين".