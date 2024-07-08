سائق مسلح يطلق النار على شرطي مرور ويصيب مدنيا وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد شهدت حادثة شجار بين سائق مسلح يقود عجلة نوع تشارجر وأحد منتسبي المرور.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الشخص المشتبه به قام بسحب مسدسه الشخصي وأطلق النار، مما أسفر عن إصابة مدني كان يمر صدفة في لحظة المشاجرة، مشيرا الى تعميم مواصفات الشخص المشتبه به للقوات الأمنية المختصة للقبض عليه.

وفي سياق آخر، كشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد عن تفاصيل حادث دهس تبين أنه جريمة قتل.

وأوضحت المديرية، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أنه بعد تسجيل إخبار عن حادث دهس على الخط السريع في منطقة الشعلة، في بغداد أسفر عن وفاة أحد الأشخاص، تم إحالة الأوراق التحقيقية إلى مديرية مكافحة إجرام بغداد.

وباشرت المديرية بالتحري وجمع المعلومات، حيث تبين أن الحادث هو نتيجة لمشاجرة بين المجنى عليه والمتهم، ما أدى إلى اصطدام الضحية بالسياج الأمني ووفاته فوراً، وفق ما جاء في البيان الذي أشار إلى القبض على الجناة وتوقيفهم أصولياً وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات.