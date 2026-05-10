ديالى والديوانية.. صعقة كهربائية تودي بحياة شخص وتنقل فتى إلى المستشفى

شهدت محافظتا ديالى والديوانية، يوم الأحد، حادثتي صعق كهربائي انتهت إحداهما بوفاة موظف جامعي، فيما نجح فريق طبي بإنقاذ حياة فتى يبلغ من العمر 15 عاماً.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن "موظفاً في جامعة ديالى توفي متأثراً بصعقة كهربائية بعدما حاول إنزال طائرة ورقية تعود لطفله علقت بأسلاك الكهرباء قرب منزله في منطقة دور الزراعة بأطراف مدينة بعقوبة".

وأضاف أن "الضحية نُقل إلى المستشفى لكنه فارق الحياة لشدة الصعقة الكهربائية، فيما أُحيلت جثته إلى دائرة الطب العدلي".

وفي الديوانية، تمكن فريق طبي في مستشفى الحمزة العام من إنقاذ حياة فتى تعرض لصعقة كهربائية تسببت بتوقف قلبي تنفسي وفقدان تام للوعي.

وأوضح الكادر الطبي أن "المصاب وصل إلى قسم الطوارئ دون مؤشرات حيوية، ما استدعى تفعيل بروتوكول الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم بشكل فوري"، مبيناً أن "التدخل السريع أسفر عن استعادة الدورة الدموية واستقرار الحالة الصحية للمريض".

وأشار إلى نقل الفتى إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى الديوانية التعليمي لاستكمال العلاج والمتابعة الطبية.