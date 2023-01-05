خليجي 25 "أمن واطمئنان"..  جماهير خليجية غفيرة تتوافد للبصرة بعجلاتها الخاصة

شفق نيوز/ أفاد رئيس اتحاد كرة القدم العراقي فرع البصرة بدر ناصر البدر، يوم الخميس، بتوافد جمهور غفير من جميع دول الخليج الى المحافظة عبر منفذ سفوان بسياراتهم الخاصة فضلاً عن المطار الدولي عبر الجو.

وقال البدر، لوكالة شفق نيوز، إن جمهور غفير من المشجعين من مختلف الجنسيات الخليجية دخلوا عبر منفذ سفوان البري الحدودي بسياراتهم الخاصة، مبينا ان الجماهير الخليجية تتوافد منذ ستة أيام إلى البصرة بكثافة وتتجول في الكورنيش ومطاعم البصرة الشعبية وفي ازقة البصرة.

واضاف، ان الجمهور يتجول باطمئنان وكانهم من اهالي البصرة، وقد عبروا عن إمتنانهم الكبير للكرم والضيافة البصرية، لافتا إلى أن ذلك يبعث برسالة اطمئنان لدول شككت بعدم وجود الأمن والأمان في البصرة .

وأكد البدر، أن عجلات الجماهير دخلت البصرة عبر الأراضي الكويتية وهي تحمل لوحات تسجيل دول الخليج، بعد أن أعطت السلطات العراقية التسهيلات والسماح بدخول هذه الجماهير بعجلاتهم دون تأشيرة دخول إلى الأراضي العراقية .

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، أن سمة الدخول إلى العراق لحضور بطولة خليجي 25 في البصرة ستكون بشكل مجاني ومباشر، للمواطنين الخليجيين.

وتقام بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة في العراق للمدة من 6 ولغاية 19 من شهر كانون الثاني الحالي.