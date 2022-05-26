خفايا احتجاز صاحب مقهى شهير في بغداد عند مداخل اربيل

شفق نيوز/ أفصح مصدر أمني، اليوم الخميس، عن تفاصيل احتجاز (علاء رضا علوان) صاحب مقهى رضا علوان الثقافي الشهير في بغداد عند حاجز أمني في مدخل مدينة اربيل.

وأبلغ مصدر مسؤول وكالة شفق نيوز، بأن "توقيف رضا علوان تم بموجب مذكرة إلقاء قبض قضائية بناء على شكوى قدمته سيدة لدى محكمة العنف الأسري في أربيل استناداً إلى نص المادة السابعة من قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كوردستان".

وبين المصدر، أن "السيدة اتهمته بالاستيلاء على مصوغات ذهبية ومبالغ مالية عائدة لها"، موضحاً أن "الأمر يتعلق بخلاف عائلي".

واضاف المصدر، أن "إلقاء القبض على الشخص المذكور تم بموجب مذكرة تم تعميمها في جميع محافظات العراق والإقليم، ولم تقم سلطات إقليم كوردستان سوى بواجبها من خلال توقيفه تنفيذاً للأمر القضائي وإعمالاً للسياقات القانونية دون أي طابع سياسي للموضوع، بخلاف ما حاولت ترويجه بعض الأطراف".

من جانبها قالت مديرية شرطة محافظة اربيل، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية أن شخصاً يُدعى (علاء محمد حسين رضا) الملقب بــ(علاء رضا علوان) اعتقل من قبل القوات الأمنية في محافظة أربيل بسبب حديثه عن (الصحافة والمقالات الصحفية)"، مؤكدة أن "هذا الخبر ليس له أساس من الصحة وبعيد كل البعد عن الحقيقة".

وأوضحت أن "المتهم المذكور اعلاه مطلوب من قبل مديرية شرطة محافظة اربيل بموجب المادة (456) من قانون العقوبات وايضا مطلوب بموجب المادة (7) من قانون مناهضة العنف الاسري من قبل مديرية مكافحة العنف الاسري".

وفي وقت سابق طالب كلا من غرفة تجارة بغداد ومرصد الحريات الصحفية ومقرهما العاصمة الاتحادية، في بيانين سلطات إقليم كردستان بتوضيحات حول قيامها بإحتجاز (علاء رضا علوان) صاحب مقهى رضا علوان الثقافي الشهير عند حاجز أمني في مدخل مدينة أربيل مساء السبت الماضي.

وقال فراس الحمداني رئيس غرفة تجارة بغداد، إنه يطالب حكومة بغداد ووزارة الداخلية بالتدخل العاجل لدى سلطات الإقليم والعمل على إطلاق سراح علوان فورا وإعادته الى العاصمة بغداد، ومعرفة ظروف إحتجازه، كونه من التجار العراقيين المتميزين ويحمل روحاً وطنية وطاقة اقتصادية وتجارية متميزة، وفق قوله.

كما أشار الحمداني الى ان التاجر علاء رضا علوان يمتلك مقهى رضا علوان الشهير في منطقة الكرادة وقد إفتتح فروعا عدة في جانبي الكرخ والرصافة وهو من التجار المنتسبين الى غرفة تجارة بغداد وإكتسب مقهى علوان شهرة واسعة في العالم بعد التغيير الذي شهده العراق، وهو مقصد للمثقفين والكتاب والادباء والعوائل البغدادية في بغداد والمحافظات الاخرى ".

كما طالب المرصد العراقي للحريات الصحفية، سلطات إقليم كردستان بتوضيحات حول قيامها بإحتجاز علوان، ودعت في بيان حكومة ووزارة الثقافة بالتدخل لدى سلطات الإقليم والعمل على إطلاق سراح علوان فورا وإعادته الى العاصمة بغداد، ومعرفة ظروف إحتجازه.

ونوه المرصد الى أن "علاء رضا علوان" الذي يمتلك المقهى الشهير في منطقة الكرادة، هو عضو نقابة الصحفيين العراقيين ويرأس تحرير صحيفة تصدر عن المقهى.