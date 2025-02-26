جُلبت من دولة جارة.. ضبط "ختم أسطواني" تاريخي و60 مسكوكة في العراق

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ديالى، يوم الأربعاء، القبض على أحد أفراد عصابة تتاجر بالقطع الأثرية ضبط بحوزته ختم أسطواني يعود للعصور القديمة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بالاشتراك مع مفارز مديرية شرطة خانقين تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتاجرين بالقطع الأثرية".

وأوضحت، أن "عملية القاء القبض على هذا المتهم جاءت بعد نصب كمين محكم له، وبحوزته 60 مسكوكة معدنية وختم يعود إلى العصور القديمة بالجرم المشهود بعد تشكيل فريق عمل وبعد التحري والمطاردة الطويلة في عدة أحياء سكنية ضمن قضاء خانقين".

وأشارت شرطة ديالى، إلى أن "المتهم اعترف بجلب المضبوطات من إحدى دول الجوار للمتاجرة بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".