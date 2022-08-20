تشكيل عشائري مسلح يمهل بغداد 30 يوماً لتنفيذ مطالبه (فيديو)

شفق نيوز/ في خطوة قيل إن غرضها يقتصر على إعادة النازحين ومعالجة الإهمال الأمني من قبل الجهات الحكومية في ناحية أبو صيدا شمال شرقي ديالى، أعلنت قبيلة "ربيعة" تشكيل لواء عشائري مسلح، وأكدت أنه سيكون داعماً للأجهزة الأمنية والحكومية.

وتسود ناحية أبو صيدا، (30 كم شمال شرق بعقوبة)، نزاعات وإقتتال عشائري في مناطق وقصبات عدة منذ سنوات، وتسبب ذلك بنزوح مئات الأسر ومصرع وجرح مئات المدنيين.

وجاء في بيان لقبيلة ربيعة، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن "بسبب إهمال الحكومة للملف الأمني في ديالى، ونزوح أكثر من 350 أسرة من قبيلة ربيعة خلال السنوات الماضية، قررت القبيلة تشكيل لواء (فرسان ربيعة) في الوسط.

وأوضح بيان القبيلة، أن "اللواء سيكون داعماً للحكومة وأجهزتها الأمنية في حال حدوث أي تعرض إرهابي، ومقابل ذلك سيتم إمهال الحكومة المحلية والاتحادية، شهراً واحداً لتلبية مطالب ربيعة وإنصافهم، وسيحاسب كل من يتآمر على القبيلة".

بدوره، أكد عضو مجلس النواب العراقي السابق، الذي يندرج من قبيلة ربيعة (أيوب الربيعي) أن "الهدف من تشكيل لواء فرسان ديالى، إصلاح الأوضاع الأمنية والاجتماعية وإعادة الأسر النازحة وإنقاذها من التشرد الذي تعيشه منذ سنوات"، مشيراً إلى أن "عائلات ربيعة تشردت وأحرقت بساتينها وسط صمت الأجهزة الحكومية والأمنية".

وأضاف الربيعي، أن "الحكومة تناست مآسي ومعاناة النازحين في أبو صيدا بعد الاستيلاء على ممتلكاتهم، من قبل عشائر وجهات سياسية"، معتبراً أن "بيان ربيعة إنذار أخير للجهات المعنية لتلبية المطالب المشروعة للقبيلة".

وزاد: "قبيلة ربيعة أجبرت على اتخاذ هذه الخطوة بسب ترك الحكومة والأجهزة الأمنية لواجباتها وعدم ملاحقة المطلوبين الذين تسببوا بمشكلات وخيمة في أبو صيدا منذ سنوات طويلة".

وأظهر مقطع فيديو، متداول على منصات التواصل الاجتماعي، مجموعة مسلحين يضعون اللثام على وجوههم، عرفوا أنفسهم بأنهم أبناء قبيلة ربيعة، وألقوا بيان القبيلة آنف الذكر أعلاه.