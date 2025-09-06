بغداد وميسان.. القبض على قاتل وضبط امرأة بحوزتها "كرستال" بمنفذ الشيب

شفق نيوز- بغداد

كشفت شرطة الرصافة ببغداد، يوم السبت، عن جريمة قتل لشخص، ورمي جثته في منطقة نائية قرب ديالى، فيما تم ضبط متهمة بحوزتها 300 غم من المواد المخدرة بمنفذ الشيب في ميسان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شرطة الرصافة، وبكمين محكم، تمكنت من القبض على شخص قام بتغيير لوحات سيارة نوع النترا حمراء اللون ضمن منطقة الحسينية شمال شرقي بغداد، كان قد تم تسجيل فقدان صاحبها في السابق".

وأضاف أن "المتهم اعترف باستئجاره لصاحب العجلة من منطقة حي العامل وقتله ورمية في منطقة نائية بمحافظة ديالى وسرقة العجلة الخاصة به"، مبينا أنه "تم التعمق بصحة الأقوال والانتقال الى مكان الحادث تم العثور على الجثة الخاصة بالمجنى".

وأشار إلى أنه "تم إيداع المتهم في مركز الشرطة، ونقل جثة المجني إلت معهد الطب العدلي".

إلى ذلك، أعلنت قيادة قوات حرس الحدود، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مفتشات مركز شرطة كمرك الشيب ضمن مديرية شرطة كمرك المنطقة الرابعة، واثناء القيام بواجباتها في صالة التفتيش، تمكنت من ضبط متهمة بحوزتها مادة مخدرة نوع (كرستال) تزن (300) غم".

وأضافت "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واحالة المتهمة والمادة الى مديرية مخدرات ميسان".