بغداد والأنبار .. ثور هائج يودي بحياة راعٍ بضربة مميتة والعثور على جثة في قارعة طريق

شفق نيوز - بغداد / الانبار

لقي راعٍ حتفه إثر تلقيه ضربة من ثور هائج اثناء اطعامه داخل حظيرة لتربية المواشي جنوبي العاصمة بغداد، وفقا لما ذكره مصدر طبي، اليوم الأحد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن راعياً لقي مصرعه نتيجة تعرضه لهجوم وصدمة في منطقتي الرأس والظهر من الجسد من قبل (ثور) اثناءاطعامه بالعلف داخل الحظيرة الخاصة به ضمن حي "اسيا" في منطقة الدورة جنوبي بغداد.

في غضون ذلك افاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، بالعثور على جثة على جانب الطريق القديم الرابط بين منطقتي الفلوجة والكرمة.

وأوضح المصدر، للوكالة، أن القوات الأمنية تواجدت في الموقع لإجراء التحقيقات اللازمة وتحديد هوية الجثة وظروف الوفاة، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية مستمرة لمعرفة الأسباب.