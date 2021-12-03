سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد الهجوم الأخير لداعش .. نيجيرفان بارزاني يدعو لوضع حد نهائي للإرهابيين

Category: أمـن

Date: 2021-12-03T07:43:44+0000
بعد الهجوم الأخير لداعش .. نيجيرفان بارزاني يدعو لوضع حد نهائي للإرهابيين

شفق نيوز/ ندد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة بالهجوم الذي شنه تنظيم داعش مساء أمس في قضاء مخمور والذي سقط على إثره عدد من الضحايا من المدنيين وقوات البيشمركة، داعيا إلى ضرورة وضع حد نهائي لأعمال الإرهابيين.

وقال الرئيس بارزاني في بيان اليوم، "ندين بشدة الهجوم الوحشي الذي شنه إرهابيو داعش الليلة الماضية في منطقتي (سركران، وقرجوغ) في حدود مخمور على المدنيين، والذي أسفر عن استشهاد ثلاثة أشقاء من أُسرة واحدة وإصابة عدد آخر من المدنيين، إلى جانب استشهاد عدد من البيشمركة الأبطال وإصابة عدد آخر منهم خلال عملية مطاردة الإرهابيين".

وأعرب عن عُق تعازيه القلبية إلى "أُسر الشهداء"، متمنيا في الوقت ذاته الشفاء العاجل للمصابين.

وشدد رئيس الإقليم على أن التهديدات والهجمات اليومية لإرهابيي تنظيم داعش تتطلب ردود فعل قوية، واتخاذ تدابير دفاعية وعسكرية رصينة من العراق وإقليم كوردستان، وتستوجب وضع حد نهائي لجرائم وأفعال الإرهابيين.

تتمة..

related

إصابة ضابط كبير بالجيش العراقي بهجوم لتنظيم داعش

Date: 2020-11-29 16:55:24
إصابة ضابط كبير بالجيش العراقي بهجوم لتنظيم داعش

ضحايا من سرايا الصدر بهجوم بسامراء وداعش يضرم النار بأرض زراعية شمالي بغداد (تحديث)

Date: 2021-05-08 21:59:26
ضحايا من سرايا الصدر بهجوم بسامراء وداعش يضرم النار بأرض زراعية شمالي بغداد (تحديث)

الجيش العراقي يصد هجوماً لداعش قرب خانقين

Date: 2020-10-04 19:00:58
الجيش العراقي يصد هجوماً لداعش قرب خانقين

ارتفاع حصيلة هجوم داعش في ديالى الى 9 ضحايا ومصابين

Date: 2021-09-26 05:40:06
ارتفاع حصيلة هجوم داعش في ديالى الى 9 ضحايا ومصابين

وصول وفد عسكري رفيع من بغداد إلى يثرب بعد الهجوم الدامي

Date: 2021-07-31 06:40:13
وصول وفد عسكري رفيع من بغداد إلى يثرب بعد الهجوم الدامي

الداخلية تفتح تحقيقا في حادثة الهجوم على المتظاهرين ببغداد وتعلن حصيلة الضحايا

Date: 2019-12-06 22:37:43
الداخلية تفتح تحقيقا في حادثة الهجوم على المتظاهرين ببغداد وتعلن حصيلة الضحايا

قوة خاصة للتحالف الدولي تغادر أراضي العراق

Date: 2021-08-07 17:01:22
قوة خاصة للتحالف الدولي تغادر أراضي العراق

عمليات بغداد تكشف حقيقة الأوضاع في جسر الشهداء وساحة التحرير

Date: 2019-11-07 11:22:30
عمليات بغداد تكشف حقيقة الأوضاع في جسر الشهداء وساحة التحرير