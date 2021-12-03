بعد الهجوم الأخير لداعش .. نيجيرفان بارزاني يدعو لوضع حد نهائي للإرهابيين

شفق نيوز/ ندد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة بالهجوم الذي شنه تنظيم داعش مساء أمس في قضاء مخمور والذي سقط على إثره عدد من الضحايا من المدنيين وقوات البيشمركة، داعيا إلى ضرورة وضع حد نهائي لأعمال الإرهابيين.

وقال الرئيس بارزاني في بيان اليوم، "ندين بشدة الهجوم الوحشي الذي شنه إرهابيو داعش الليلة الماضية في منطقتي (سركران، وقرجوغ) في حدود مخمور على المدنيين، والذي أسفر عن استشهاد ثلاثة أشقاء من أُسرة واحدة وإصابة عدد آخر من المدنيين، إلى جانب استشهاد عدد من البيشمركة الأبطال وإصابة عدد آخر منهم خلال عملية مطاردة الإرهابيين".

وأعرب عن عُق تعازيه القلبية إلى "أُسر الشهداء"، متمنيا في الوقت ذاته الشفاء العاجل للمصابين.

وشدد رئيس الإقليم على أن التهديدات والهجمات اليومية لإرهابيي تنظيم داعش تتطلب ردود فعل قوية، واتخاذ تدابير دفاعية وعسكرية رصينة من العراق وإقليم كوردستان، وتستوجب وضع حد نهائي لجرائم وأفعال الإرهابيين.

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