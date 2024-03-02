انتزع أحشاءه.. دلفين يفترس "قرشا" بأقل من دقيقتين

شفق نيوز/ أذهل العلماء مشهد يمتد لأقل من دقيقتين لعملية سحق وخطف نفذها دلفين قاتل، حين هاجم سمكة قرش بيضاء كبيرة، وابتلع ما تيسر له منها قبل أن يهرب سريعاً.

فقد كشف الخبراء أن الحدث الذي وقع قبالة ساحل خليج موسيل في جنوب إفريقيا يقدم رؤى جديدة حول السلوك المفترس لحيتان "الأوركا" وهي نوع من الدلافين.

في حين تم توثيق حيتان الأوركا سابقاً وهي تصطاد أسماك القرش وحتى الحيتان بمفردها، يُعتقد أن الحدث الذي تم الإبلاغ عنه حديثاً يعد المرة الأولى المعروفة التي تقوم فيها حيتان أوركا وحيدة باصطياد أكبر الأسماك المفترسة في العالم.

ووثق الحدث الفريد من نوعه في 18 يونيو/حزيران 2023 في المجلة الإفريقية لعلوم البحار، بحسب صحيفة "غارديان" البريطانية.

انتزع أحشاءه إلى ذلك كشف الفريق كيف حدث الهجوم، ووصف الباحثون كيف أن رائحة كبد سمك القرش ومنظر نوارس عشب البحر أشارت كلها إلى حدوث عملية قتل حديثة.

وقال التقرير إن الحوت أمسك بالزعنفة اليسرى لسمكة القرش ودفعها للأمام عدة مرات قبل أن ينتزع أحشاءها في النهاية. وبعد دقائق شوهدت وفي فمها قطعة دامية من كبد القرش.

كذلك لفت الفريق إلى أن الحوت كان قادراً على قتل القرش الأبيض الذي يقدر طوله بحوالي 2.5 متر ووزنه حوالي 100 كغم بمفرده، إلا أنه قد يحتاج إلى التعاون مع الآخرين للتعامل مع الفريسة الأكبر حجماً.

ما هو حوت الأوركا؟ يشار إلى أن الحُوت القاتل أو الأوركا هو حوت ينتمي إلى عائلة الدلافين المحيطية، والتي تعد أكبر عضو فيها.

وتتميز الحيتان القاتلة بنظام غذائي متنوع، بالرغم من أن الأفراد يتخصصون غالباً في أنواع معينة من الفرائس.

فيما يتغذى البعض حصراً على الأسماك، بينما يصطاد آخرون الثدييات البحرية مثل الفقمات وغيرها من أنواع الدلافين.