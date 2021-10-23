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امريكا تقتل قيادياً بارزاً في القاعدة بسوريا: تهديدات التنظيم تصل للعراق

Category: أمـن

Date: 2021-10-23T04:37:28+0000
امريكا تقتل قيادياً بارزاً في القاعدة بسوريا: تهديدات التنظيم تصل للعراق

شفق نيوز/ أعلن الكولونيل جون ريجسبي، المتحدث باسم القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، ليلة السبت، أن غارة جوية أميركية في إدلب شمال غربي سوريا قتلت القيادي البارز في تنظيم القاعدة عبد الحميد مطر.

وقال المتحدث باسم القيادة الوسطى الأميركية أنه ليس لديهم لدينا ما يشير إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين نتيجة الضربة التي نفذت باستخدام طائرة مسيّرة.

وأكد ريجسبي أن تنظيم القاعدة لا يزال يمثل تهديدًا لأميركا وحلفائها، وأن واشنطن لن تسمح بأن يستخدم تنظيم القاعدة سوريا ملاذا آمنا لمعاودة نشاطه والتنسيق مع الجهات الخارجية والتخطيط للعمليات الارهابية.

وأشار إلى أن تهديدات مسلحي تنظيم القاعدة في سوريا تصل إلى العراق ودول أخرى، وأن التخلص من هذا القائد البارز للقاعدة، سيعطل قدرة التنظيم الإرهابي على المزيد من التآمر وتنفيذ هجمات عالمية، تهدد مواطني الولايات المتحدة وشركائها والمدنيين الأبرياء.

وختم المتحدث باسم القيادة الوسطى الأميركية تصريحه بالقول إن "الولايات المتحدة ستستمر في استهداف أعضاء القاعدة والمنظمات الإرهابية الأخرى الذين ينوون إلحاق الضرر بالمصالح الأميركية".

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