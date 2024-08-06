الإعدام بحق 6 مدانين شكلوا شبكة دولية متخصصة بتهريب المخدرات بالعراق

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الثلاثاء، أن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكماً بالإعدام بحق ستة مدانين اقدموا على تكوين شبكة دولية متخصصة بتهريب المخدرات لغرض ترويجها وبيعها في العراق.

وذكر المركز الاعلامي للمجلس في بيان اليوم، أن "المدانين ضبطت بحوزتهم (30) كيلو غراما من الكريستال المخدرة بقصد نقلها والترويج لها داخل العراق، بالإضافة إلى نقلها لدول الخليج".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 27/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المواد 47 و48 و 49 من قانون العقوبات".

في غضون ذلك أصدرت محكمة جنايات ديالى، احكاما مختلفة بحق تجار مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ثان، إن "مدانين اثنين ضبطت بحوزتهما ثلاثة كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة لغرض الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين"، لافتا إلى أن المحكمة اصدرت بحقهما حكما بالسجن المؤبد استناداً لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".

وتابع البيان أن "محكمة جنايات ديالى اصدرت حكما آخر بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق تاجر مخدرات ضبط بحوزته 21 كيسا من مادة الكريستال المخدرة"، موضحا أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023، توزعت بين السجن المؤبد والإعدام وأحكام أخرى.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.

إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.